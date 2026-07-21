В ГД предложили начислять женщинам пенсионные баллы за каждого ребенка

Многодетные матери уже имеют право на досрочный выход на пенсию: с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет, пояснил депутат. «Дополнительные баллы за рождение детей усилят эту льготу, сделав ее еще более привлекательной для женщин, задумывающихся о рождении нескольких детей. Пенсионные баллы за каждого ребенка — это не просто льгота, это признание того, что материнство — это работа на благо страны. Чем больше детей, тем выше будущая пенсия. Это справедливо, это стимулирует рождаемость, и это реально работает», — считает Панеш.