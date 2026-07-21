В ГД предложили начислять женщинам пенсионные баллы за каждого ребенка

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. В пенсионном законодательстве необходимо закрепить начисление женщинам дополнительных баллов за каждого рожденного ребенка, например 3 балла за первого, 5 баллов за второго, 7 баллов за третьего и 10 баллов за четвертого и каждого последующего. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
«Материнство — это труд, который государство должно ценить наравне с официальной работой. Сегодня в России женщины, посвятившие себя воспитанию детей, получают пенсионные баллы за период ухода за ребенком, но эта система требует развития и расширения. Предлагаю закрепить в пенсионном законодательстве начисление дополнительных баллов женщинам за каждого рожденного ребенка: 3 балла за первого, 5 баллов за второго, 7 баллов за третьего и 10 баллов за четвертого и каждого последующего. Это прямое признание вклада матери в будущее страны и реальный стимул для повышения рождаемости», — указал он.
Многие женщины в период воспитания детей не имеют официального дохода и не могут накопить достаточное количество баллов для получения достойной пенсии, констатировал депутат. «По данным Социального фонда, многодетные матери с пятью и более детьми уже получили перерасчет пенсий с учетом ранее неучтенных периодов ухода», — отметил депутат.
Пенсионные баллы за детей — это не просто цифры, они конвертируются в реальные деньги: стоимость одного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9 584,69 рубля, напомнил парламентарий. «Если женщина родила четверых детей и получила за каждого 8,1 балла (32,4 балла), ее ежемесячная прибавка к пенсии превысит 5 000 рублей. Это существенная сумма, которая может реально повысить качество жизни пенсионерки», — считает Панеш.
Многодетные матери уже имеют право на досрочный выход на пенсию: с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет, пояснил депутат. «Дополнительные баллы за рождение детей усилят эту льготу, сделав ее еще более привлекательной для женщин, задумывающихся о рождении нескольких детей. Пенсионные баллы за каждого ребенка — это не просто льгота, это признание того, что материнство — это работа на благо страны. Чем больше детей, тем выше будущая пенсия. Это справедливо, это стимулирует рождаемость, и это реально работает», — считает Панеш.