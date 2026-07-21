Посол Толченов: для посещения Индонезии россиянам по-прежнему нужны визы

«Что касается безвизового режима, думаю, что на перспективу, наверное, об этом можно говорить», — сказал посол в интервью ТАСС, добавив, что уже несколько лет идут переговоры с индонезийцами по поводу межправительственного соглашения об упрощении визовых формальностей.