Посол Толченов: для посещения Индонезии россиянам по-прежнему нужны визы

Россиянам по-прежнему нужны визы для посещения Индонезии. Об этом напомнил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Дипломат сообщил, что россияне могут рассчитывать на безвизовый режим при поездках в Индонезию только в перспективе.
«Что касается безвизового режима, думаю, что на перспективу, наверное, об этом можно говорить», — сказал посол в интервью ТАСС, добавив, что уже несколько лет идут переговоры с индонезийцами по поводу межправительственного соглашения об упрощении визовых формальностей.
Сейчас россияне, приезжающие в Индонезию, могут пользоваться визой по прибытии, ее оформление стоит $40, напомнил Толченов.
Напомним, летом 2026 года россияне могут съездить в 111 стран и территорий мира, не оформляя заранее визы, это подсчитали в Ассоциации туроператоров России.
Также сообщалось, что Российская Федерация планирует в 2026 году достичь договоренностей о введении безвизового режима с еще тремя странами. Речь идет о Малайзии, Кувейте и Индонезии.
Тем временем Россия продлила безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027 года.