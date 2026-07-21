В центре Ростова продают исторический дом XIX века за 25 млн рублей. Об этом сообщается на популярном сайте объявлений. Здание расположено на пересечении улицы Шаумяна и Газетного переулка. Собственник оценил квадратный метр площади в 100 тысяч рублей. Общая площадь объекта составляет 250 квадратных метров, а итоговая стоимость лота достигает 25 миллионов рублей. Особняк возвели в последней четверти 19 века. Архитектура выполнена в стиле кирпичного классицистического декора. Исторически на первом этаже размещались торговые лавки, а второй уровень имел собственный вход и использовался как жилое пространство. Такой тип застройки с магазином внизу был очень характерен для дореволюционного Ростова и отражает стилистическое многообразие тех лет. Сейчас внутри находятся коммерческие помещения. По расчетам продавца, полная окупаемость вложений займет 10 лет и 5 месяцев. Примечательно, что, несмотря на почтенный возраст и архитектурную ценность, этот адрес не фигурирует в официальном реестре охраняемых памятников истории и культуры.