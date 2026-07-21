55-летний артист театра Пушкина получил почетное звание от президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» актеру Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Андрею Кузичеву. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Этим же указом глава государства наградил народного артиста России и певца Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Андрей Кузичев родился 22 сентября 1970 года в Москве. Он служит в труппе Театра имени Пушкина с 1995 года. В сентябре 2026 года артисту исполняется 55 лет.
Одной из самых ярких театральных работ актера стала главная роль Максима в спектакле Кирилла Серебренникова «Пластилин» в театре «Центр драматургии и режиссуры». Эта роль принесла ему победу в номинации «Прорыв» театральной премии «Чайка» в 2001 году.
В кино Кузичев дебютировал в 2002 году, сыграв главную роль в фильме «Лунные поляны». Снимался в сериалах «Московские окна», «Дети Арбата», «Доктор Рихтер», а также в фильмах «Райские птицы», «Клинч» и других. В 2023 году актер был удостоен звания «Почётный деятель искусств города Москвы».
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