55-летний артист театра Пушкина получил почетное звание от президента

В кино Кузичев дебютировал в 2002 году, сыграв главную роль в фильме «Лунные поляны». Снимался в сериалах «Московские окна», «Дети Арбата», «Доктор Рихтер», а также в фильмах «Райские птицы», «Клинч» и других. В 2023 году актер был удостоен звания «Почётный деятель искусств города Москвы».