Соцфонд: Единое пособие будут выдавать при уходе за инвалидом I группы

Уход за инвалидом I группы, пенсионером старше 80 лет или престарелым гражданином с 21 июля будет считаться уважительной причиной отсутствия официального дохода при назначении единого пособия только в том случае, если за ним ухаживает близкий родственник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России.
— Теперь уход за нетрудоспособным гражданином будет учитываться в качестве уважительной причины отсутствия доходов или их наличия в размере менее восьми МРОТ при оценке нуждаемости семьи только при условии подтвержденного родства между заявителем или членом семьи и лицом, за которым осуществляется уход, — говорится в сообщении.
К близким родственникам относятся супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки. Ранее родство не требовалось.
Уход должен длиться не менее десяти месяцев в расчетном периоде. Если меньше — доход пересчитают пропорционально.
Еще одно изменение: с 21 июля проверка факта проживания проводится по всем заявлениям, поданным по месту пребывания, независимо от прожиточного минимума. Большинство сведений Соцфонд проверит самостоятельно. Единое пособие — адресная выплата для малообеспеченных семей.
В июне председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в стране необходимо пересчитать прожиточный минимум в сторону увеличения. По его словам, партия самостоятельно рассчитала показатель с учетом всех базовых потребностей и обязательных платежей человека. Так, без учета кредитов у них получилось почти 45 тысяч рублей, а с кредитами — 53 тысячи рублей.