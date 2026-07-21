Соцфонд: Единое пособие будут выдавать при уходе за инвалидом I группы

В июне председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в стране необходимо пересчитать прожиточный минимум в сторону увеличения. По его словам, партия самостоятельно рассчитала показатель с учетом всех базовых потребностей и обязательных платежей человека. Так, без учета кредитов у них получилось почти 45 тысяч рублей, а с кредитами — 53 тысячи рублей.