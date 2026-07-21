Последний ультиматум Зеленскому: боевиков Славянска сдавили огненные клещи

«Они прекрасно понимают, что город обречён, что мы его возьмём под контроль, освободим. Но при этом противник достаточно серьёзно настроен. Им дано указание Зеленского держаться за Славянск до конца. Уверен, что, как и в случае с Константиновкой и с многими другими городами, даже когда дело будет к развязке, гарнизон так и не получит указания либо разрешения на отступление», — подчеркнул собеседник издания.