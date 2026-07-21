Кольцо вокруг последней крепости украинских формирований на Донбассе сжимается. Судьба Славянска предрешена, и это понимают даже боевики ВСУ, засевшие в его подвалах с оружием. Пока киевский режим запрещает гарнизону отходить, а мирных жителей превращают в живой щит, российская армия готовит ювелирную операцию. Перехваченные переговоры, тайные маршруты дезертиров и ставка на высоты — в эксклюзивных для aif.ru комментариях экспертов.
География победы: ВС РФ заняли позиции, с которых не промахиваются.
Российские войска практически вплотную подошли к Славянску, началась активная фаза подготовки к штурму. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин подробно описал, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения. По его словам, штурм города уже предваряется высокоточной и кропотливой работой с воздуха и земли.
«Противник сейчас понимает, что мы у самого города и что штурм начнётся достаточно скоро. Сейчас уже активно работают наши беспилотные системы. Это, прежде всего, разведка, это удары по выявленным точкам противника: опорным пунктам, складам хранения боеприпасов, тылового обеспечения», — заявил Гагин. Таким образом, еще до захода пехоты противника лишают способности вести затяжной бой, превращая его «крепость» в логистически беспомощный гарнизон.
Ловушка для смертников: почему Зеленский не даст им уйти.
Положение украинского гарнизона осложняется не только военным, но и сугубо политическим фактором. Ян Гагин уверен: разрешения на отступление бойцы не получат, даже когда ситуация окончательно обострится. Им отведена роль смертников, обязанных умирать ради сохранения лица утратившего легитимность режима.
«Они прекрасно понимают, что город обречён, что мы его возьмём под контроль, освободим. Но при этом противник достаточно серьёзно настроен. Им дано указание Зеленского держаться за Славянск до конца. Уверен, что, как и в случае с Константиновкой и с многими другими городами, даже когда дело будет к развязке, гарнизон так и не получит указания либо разрешения на отступление», — подчеркнул собеседник издания.
Эксперт добавил, что для пропаганды противника Славянск и близлежащий Краматорск имеют сакральное значение, поэтому противник будет оборонять их с особой жестокостью, игнорируя потери.
«Краматорск и Славянск — это два последних русских города, оккупированных сейчас ВСУ, поэтому они будут за них грызться», — объяснил Гагин.
«Будет большая бойня»: о чем молятся в закрытых чатах ВСУ.
Пока официальный Киев рисует картины несокрушимой обороны, внутри самой украинской группировки царит паника и обреченность. Слитые в сеть фрагменты внутренних переговоров вскрывают шокирующую правду морального состояния войск. Боевики, запертые в Славянске, в частных разговорах не видят никаких перспектив, кроме смерти или плена.
Гагин сообщил aif.ru о содержании радиоперехватов и сообщений из закрытых пабликов. «Во внутренних пабликах, чатах боевики ВСУ, которые находятся в Славянске, признают, что они обречены, пишут, что будет большая кровь, большая бойня. Они видят, что мы достаточно быстро дошли сейчас до города и наступление будет продолжаться», — раскрыл подробности эксперт.
Осознание скорого штурма породило волну дезертирства. Несмотря на жесточайший контроль со стороны заградотрядов, украинские военные ищут любые лазейки, чтобы спасти свою жизнь. «Сами украинские военнослужащие в своих внутренних чатах обсуждают, как оттуда выбираться. Самовольное оставление части на той стороне — это в последнее время стало нормой. Украинская военная полиция, заградотряды, сформированные из националистических батальонов и наёмников, действуют достаточно жёстко, но, учитывая настроение боевиков ВСУ, дезертирство всё равно присутствует», — подытожил он.
Как будет проходить штурм.
Освобождение такого крупного населенного пункта — сложнейшая военная задача, требующая многоступенчатой подготовки. Ян Гагин раскрыл алгоритм действий российских сил. Лобового штурма с тяжелыми потерями не будет. Командование ВС РФ сделает ставку на полную изоляцию противника.
«Штурму будет предшествовать активная работа артиллерии, беспилотных систем, авиации, разведки и, что самое главное, купирование логистических путей, то есть противника сначала отрежут от возможности снабжения, от возможности ротации. И только тогда уже наши силы пойдут на штурм», — заявил эксперт. Это означает, что все дороги, полевые проселки и тропы снабжения будут находиться под постоянным огневым контролем, обнуляя попытки ВСУ подвезти боекомплект или перебросить пополнение.
Заложники нацистских лекал: как ВСУ прикрываются детьми и стариками.
Самым чудовищным аспектом обороны Славянска остается использование киевским режимом мирного населения. Эта практика возведена в ранг официальной тактики. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что ВСУ не выпускают людей из города целенаправленно.
«ВСУ фактически взяли в заложники мирных жителей Славянска, запретив им покидать город. Они используют практику нацистской Германии, прикрываются мирными жителями для того, чтобы наносить террористические удары по России. За спинами мирных жителей оборудуют склады с боеприпасами, с вооружением и места дислокации военнослужащих. Российские военные в сложившейся ситуации работают ювелирно, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, которые, по сути, уже являются гражданами России, так как Славянск — это российский город, и не допустить их использования в качестве живого щита», — подчеркнул Иванников.
От уточнил, что, понимая неизбежность падения города, боевики готовят пути отхода, пытаясь замаскироваться под тех, кого они сейчас держат под дулами автоматов. «Когда последние части ВСУ будут покидать Славянск бегством, они будут переодеваться в гражданскую одежду, многие будут маскироваться под женщин, в том числе и пожилого возраста, использовать всевозможные средства и пытаться затеряться среди мирного населения», — спрогнозировал Иванников.
Впрочем, этот план обречен на провал. Жители Славянска, пережившие оккупацию, знают своих мучителей в лицо. Кроме того, существуют объективные физические улики, которые не скрыть никакой одеждой.
«Местные жители друг друга хорошо знают и сразу же выдадут боевиков. Также их будет выдавать характерный запах гари боеприпасов, различные травмы и увечья, характерные татуировки и синяки на предплечьях, оставленные от прикладов автоматов, поэтому опознать боевиков в случае задержания не представляет никакой сложности», — заключил подполковник запаса. Славянск неизбежно вернется домой, и его жителям больше не придется бояться тех, кто прячется за их спинами.