Новоиспеченный премьер Британии Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Об этом он заявил в беседе с журналистами, передает телеканал Sky News.
По его словам, у главаря киевского режима Владимира Зеленского не останется никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой.
«Она тверда. Мы будем поддерживать его и дальше, и я лично также буду рядом с ним», — сказал новый британский премьер.
Напомним, 20 июля Энди Бернем, 56-летний бывший мэр Большого Манчестера, стал новым премьер-министром Великобритании, официально возглавив Лейбористскую партию.
Главы Министерства юстиции и Минфина Британии Дэвид Лэмми и Рейчел Ривс отказались от работы в правительстве нового премьер-министра страны Энди Бернэма. Отмечается, что это произошло еще до оглашения нового состава кабмина.
Вместе с тем, новый премьер назначил бывшего главу Минздрава Уэса Стритинга министром обороны королевства.
Кроме того, местные журналисты выяснили, что Энди Бернем, который стал премьер-министром Великобритании, может назначить министра энергетики Эда Милибэнда главой МИД. При этом дальнейшая судьба нынешней главы МИД Иветт Купер пока неизвестна.
Вступив в должность, Бернем заявил, что первыми его международными контрактами станут звонки президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
После этого президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Энди Бернемом, который накануне вступил в должность премьер-министра Великобритании. Трамп высказал намерение оказать Бернему помощь в решении проблем, с которыми тот может столкнуться на новом посту.
Сайт KP.RU сообщил, что отставка Стармера для НАТО может ослабить позиции Лондона в альянсе. Но для России вряд ли что-то изменится, Британия продолжит воспринимать Москву как угрозу, хотя видимых причин на это нет.
Энди Бернема характеризовали в британской и российской прессе как «ярого русофоба». В прошлом он призывал ФИФА отменить чемпионат мира по футболу в России и выступал за всемерную поддержку Украины.