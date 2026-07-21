Выдумывал друзей и боялся Джима Керри. Тяжелые страницы из жизни Робина Уильямса

Когда Уильямс начал стремительно набирать популярность, он стал частью богемной тусовки комиков (туда входили, например, Энди Кауфман и Билли Кристал). Значительная часть номеров Робина состояла, как вспоминают очевидцы, из шуток про наркотики — сам он говорил, что успех и последствия оного «проглотили его целиком». Среди тусовщиков был и актер Джон Белуши. В 1982 году он умер от передозировки наркотических веществ в Лос-Анджелесе, а Уильямс был в числе последних, кто его видел. О самой смерти приятеля Робин узнал уже на съемочной площадке «Морка и Минди» — новость ему сообщила партнерша по сериалу Пэм Даубер. «Его смерть напугала целую группу людей из шоу-бизнеса. Она вызвала большой исход из наркотиков. А у меня еще должен был родиться ребенок. Я понимал, что не могу быть отцом и вести такой образ жизни», — говорил сам Уильямс позже о случившемся. После этого он на долгие годы отказался от алкоголя и наркотиков.