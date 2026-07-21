Выдумывал друзей и боялся Джима Керри. Тяжелые страницы из жизни Робина Уильямса

Одинокое детство.
Уильямс родился в Чикаго в семье топ-менеджера Ford и бывшей модели. Из-за работы отца семья регулярно переезжала — из Чикаго в Детройт, затем в Калифорнию. Значительную часть детства будущий артист провел в одиночестве в большом доме, компенсируя нехватку общения тем, что выдумывал себе собеседников. У Уильямса была коллекция из тысяч игрушечных солдатиков, и он часами разыгрывал для них масштабные сражения — каждому из них придумывал свой голос и биографию. Калифорнийский одноклассник Уильямса вспоминал, что тот рассказывал ему, какие разговоры идут на каждом участке поля боя, будто он их и правда слышит.
Уильямс был полным ребенком и подвергался травле — как он позже вспоминал, три года в частной школе для мальчиков под Детройтом стали для него временем «физических и интеллектуальных» унижений, что заставило его закалиться, но при этом замкнуться. В 1973 году Уильямс поступил в Джулиардскую школу в Нью-Йорке, где учился на одном курсе с будущими актерами Кристофером Ривом и Уильямом Хертом. Рив вспоминал, что «никогда не видел столько энергии в одном человеке». Актеры дружили до самой смерти Кристофера в 2004-м.
Дурной пример заразителен.
Во второй половине 1970-х Уильямс выступал на сцене стендап-клубов Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, оттачивая манеру импровизации, которая позже стала его фирменным стилем. В 1977-м эта манера привела его на телевидение, а через год комедийный сериал «Морк и Минди», где Уильямс сыграл инопланетянина Морка, вошел в десятку самых просматриваемых ТВ-программ в США всего за две недели в эфире и сделал его звездой.
Когда Уильямс начал стремительно набирать популярность, он стал частью богемной тусовки комиков (туда входили, например, Энди Кауфман и Билли Кристал). Значительная часть номеров Робина состояла, как вспоминают очевидцы, из шуток про наркотики — сам он говорил, что успех и последствия оного «проглотили его целиком». Среди тусовщиков был и актер Джон Белуши. В 1982 году он умер от передозировки наркотических веществ в Лос-Анджелесе, а Уильямс был в числе последних, кто его видел. О самой смерти приятеля Робин узнал уже на съемочной площадке «Морка и Минди» — новость ему сообщила партнерша по сериалу Пэм Даубер. «Его смерть напугала целую группу людей из шоу-бизнеса. Она вызвала большой исход из наркотиков. А у меня еще должен был родиться ребенок. Я понимал, что не могу быть отцом и вести такой образ жизни», — говорил сам Уильямс позже о случившемся. После этого он на долгие годы отказался от алкоголя и наркотиков.
Бояться Джима Керри.
Конец 1980-х и 1990-е стали для Уильямса периодом творческого и коммерческого триумфа. «Общество мертвых поэтов» (1989), «Пробуждение» (1990) и «Король-рыбак» (1991) закрепили за ним репутацию серьезного драматического актера, а «Капитан Крюк» (1991), озвучка Джинна в «Аладдине» (1992), «Миссис Даутфайр» (1993), «Джуманджи» (1995) и «Клетка для пташек» (1996) сделали его одним из самых кассовых актеров десятилетия. Только в США сборы каждого из этих фильмов превысили $100 млн. В 1997 году журнал Entertainment Weekly назвал его «самым смешным человеком из ныне живущих», а годом позже он получил «Оскар» за лучшую роль второго плана в «Умнице Уилле Хантинге» — неожиданно прогремевшем сценаристском дебюте двух начинающих актеров — Мэтта Дэймона и Бена Аффлека.
Но за внешним успехом скрывалась постоянная тревога. Уильямс всерьез опасался, что его место в мире комедии в любой момент может занять более молодая звезда — в первую очередь речь шла о Джиме Керри. Личный визажист актера, проработавшая с ним на многих проектах, вспоминала об этом периоде. «У него был настоящий нервный срыв на этой почве. У Робина в мизинце было больше таланта, чем у Джима Керри вообще. Но Керри начал сниматься в больших фильмах и получать хорошую зарплату, и Робин сказал: “Боже мой!” Он сам себя до этого доводил», — говорила она. Керри, сам того не желая, оказался триггером и позже публично назвал сообщения о вражде между ними выдумкой, признав лишь возможную неуверенность со стороны коллеги.
Неанонимный алкоголик.
С 2002 по 2010 год Уильямс шесть раз выезжал с турами USO — организации, устраивающей выступления для американских военных в зонах конфликтов. Он посетил части в Афганистане, Ираке, Кувейте и еще нескольких странах, выступив в общей сложности перед почти 90 тыс. человек. По воспоминаниям старшего вице-президента USO Джона Хэнсона, за кулисами Уильямс разговаривал с военными, которые проходили через программу анонимных алкоголиков.
Но на этом фоне он вновь сорвался. Снова злоупотреблять алкоголем Уильямс начал в 2004 году на съемках фильма «Большая белая обуза» в Канаде. «Я начал с маленькой бутылочки виски, как те, что дают в самолете. Через неделю я уже прятал большую бутылку виски», — вспоминал актер. В 2006-м Уильямс лег в реабилитационный центр. «Я почти уверен, что если бы он продолжил пить, его бы сегодня не было в живых», — говорил сын актера Зак.
Химическая война в мозге.
11 августа 2014 года Уильямса нашли мертвым в его доме в Тибуроне, штат Калифорния. По заключению коронера, причиной смерти стала асфиксия в результате повешения. Алкоголя и запрещенных веществ в организме обнаружено не было, а рецептурные препараты присутствовали в терапевтических дозах. За два с половиной месяца до смерти актеру диагностировали болезнь Паркинсона.
Настоящая причина его состояния выяснилась только после вскрытия. В 2016 году вдова актера Сьюзан Шнайдер Уильямс опубликовала в научном журнале Neurology эссе «Террорист в мозге моего мужа», в котором рассказала, что патологоанатомическое исследование выявило у Уильямса деменцию с тельцами Леви — заболевание, которое при жизни перепутали с болезнью Паркинсона из-за совпадающих симптомов. «Массированное распространение телец Леви по всему его мозгу нанесло такой урон нейронам и нейротрансмиттерам, что, по сути, это было похоже на химическую войну в его мозге», — написала она.
Смерть актера шокировала мир, приоткрыв многим правду о том, что происходило внутри Уильямса. «Он был безудержно смешным, но я чувствовал темное пространство внутри него. Он был самым грустным человеком, которого я когда-либо встречал, — казался безутешно одиноким и глубоко подавленным. У него была слава, прекрасные дети, он был богат, люди его любили, и все же мне было жаль его больше, чем я могу выразить. Он был самым одиноким человеком на одинокой планете», — писал актер Сэм Нил, работавший однажды с ним.
Даниил Хмелевской.
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