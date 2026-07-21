Возврат железнодорожных билетов может стать небезвозмездным

Максимальной суммой сбора за возврат, согласно документу, может стать 10 процентов от стоимости билета. Точно рассчитать сумму разрешено перевозчику. Эту информацию он должен опубликовать на своем официальном сайте и направить в ФАС сведения о том, что данные размещены не менее, чем за 10 дней до начала взимания сборов. Также не позднее 10-дневного срока в ФАС нужно передать заверенную копию акта об установлении сбора.