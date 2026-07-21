Возврат железнодорожных билетов может стать небезвозмездным

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла способ повысить доступность железнодорожных билетов: за возврат купленных проездных документов могут ввести сборы, размер которых определит сам перевозчик. Предполагающий это проект приказа ФАС размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 1 августа. Подробности сообщает «Парламентская газета» (18+).
До 10 процентов.
Максимальной суммой сбора за возврат, согласно документу, может стать 10 процентов от стоимости билета. Точно рассчитать сумму разрешено перевозчику. Эту информацию он должен опубликовать на своем официальном сайте и направить в ФАС сведения о том, что данные размещены не менее, чем за 10 дней до начала взимания сборов. Также не позднее 10-дневного срока в ФАС нужно передать заверенную копию акта об установлении сбора.
Ежеквартально и ежегодно на бумажном и электронном носителях перевозчики должны будут направлять в антимонопольную службу сведения о количестве возвращенных билетов и доходах, полученных от взимания сбора, в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Аналогичным образом — ежеквартально и ежегодно — ФАС нужно будет предоставлять информацию о количестве поступивших обращений и жалоб от граждан и юрлиц на размер сбора.
Сократить число берущих впрок.
Пока при возврате билета удерживают комиссию около 3,7 рубля за место, поэтому многие пассажиры на всякий случай покупают билеты на разные даты, а перед поездкой ненужные сдают. Из-за такой практики создается искусственный дефицит.
Предложенные изменения позволят значительно сократить число возвратов, приведут к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечат достаточное количество билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса, считают в ФАС.
«Стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера. В настоящий момент это привело к увеличению числа возвращаемых билетов более чем в три раза по сравнению с допандемийным периодом», — пояснили на официальном сайте антимонопольной службы.
В 2025 году количество возвращенных билетов превысило 25 миллионов, после чего повторно выкупают лишь 5,9 миллиона мест, а порядка 9 миллионов мест остаются непроданными. При этом более половины возвратов оформляются за пять и менее дней до отправления поезда.
Вместе с тем эксперты предупреждают, что новые правила могут нести и определенные риски.
«При возврате билета, купленного за пять тысяч, размер компенсации составит 500 рублей. В результате люди могут отказаться от долгосрочного планирования поездки. И желание бороться с дефицитом приведет к тому, что количество проданных билетов будет сокращаться», — отметил в разговоре с «Парламентской газетой» председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Для борьбы с дефицитом на этом рынке, по мнению эксперта, было бы правильно использовать гибкие механизмы.
«Например, дать пассажирам возможность менять дату и время поездки», — сказал он.
Илья Зотов также напомнил о правилах, действующих в ряде зарубежных стран, где от необходимости платить компенсацию за возврат освобождают тех пассажиров, чей сданный билет был выкуплен другими путешественниками.