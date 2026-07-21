День хоккея в России официально начнут отмечать 22 декабря

Напомним, что Федерация хоккея с мячом РФ утвердила сроки и формулу проведения розыгрыша Кубка России — 2026. Турнир пройдет в два этапа: с 13 по 22 сентября в Ульяновске и Кемерово, с 5 по 11 октября в Хабаровске на территории арены «Ерофей».