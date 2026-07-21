День хоккея в России официально начнут отмечать 22 декабря

Президент России подписал указ, согласно которому с 2026 года в стране официально учрежден День хоккея. Датой празднования выбрано 22 декабря — в 1946-м именно в этот день стартовал первый чемпионат СССР по хоккею, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ранее неофициальной датой празднования считалось 1 декабря в честь дня рождения Федерации хоккея СССР. Но, в отличие от нового профессионального праздника, он не был закреплен на государственном уровне.
Теперь вся Россия начнет отмечать День хоккея немного позднее — 22 декабря. Такая дата выбрана не случайно: в этом году отечественному виду спорта исполняется 80 лет.
Как отмечается в официальном документе правительства, основная цель праздника — популяризация и развитие хоккея, признание заслуг тренеров, игроков и тех, кто развивает спорт в стране.
В честь юбилея КХЛ разыграет специальный трофей среди шести старейших клубов.
Напомним, что Федерация хоккея с мячом РФ утвердила сроки и формулу проведения розыгрыша Кубка России — 2026. Турнир пройдет в два этапа: с 13 по 22 сентября в Ульяновске и Кемерово, с 5 по 11 октября в Хабаровске на территории арены «Ерофей».