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День хоккея в России официально начнут отмечать 22 декабря

Указ об учреждении нового праздника подписал Владимир Путин.

Источник: Хабаровский край сегодня

Президент России подписал указ, согласно которому с 2026 года в стране официально учрежден День хоккея. Датой празднования выбрано 22 декабря — в 1946-м именно в этот день стартовал первый чемпионат СССР по хоккею, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ранее неофициальной датой празднования считалось 1 декабря в честь дня рождения Федерации хоккея СССР. Но, в отличие от нового профессионального праздника, он не был закреплен на государственном уровне.

Теперь вся Россия начнет отмечать День хоккея немного позднее — 22 декабря. Такая дата выбрана не случайно: в этом году отечественному виду спорта исполняется 80 лет.

Как отмечается в официальном документе правительства, основная цель праздника — популяризация и развитие хоккея, признание заслуг тренеров, игроков и тех, кто развивает спорт в стране.

В честь юбилея КХЛ разыграет специальный трофей среди шести старейших клубов.

Напомним, что Федерация хоккея с мячом РФ утвердила сроки и формулу проведения розыгрыша Кубка России — 2026. Турнир пройдет в два этапа: с 13 по 22 сентября в Ульяновске и Кемерово, с 5 по 11 октября в Хабаровске на территории арены «Ерофей».