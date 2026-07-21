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Минобороны РФ показало кадры ударов по двум судам у порта Черноморск

Российские военные нанесли удары по морским судам, которые осуществляли доставку грузов для украинских войск, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нанесли удары по морским судам, которые осуществляли доставку грузов для Вооружённых сил Украины в порт Черноморск, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве показали кадры ударов. В МО отметили, что атакованы два судна типа «балкер» и сухогруз.

Удары нанесли расчёты беспилотных летательных аппаратов «Герань» и «Гербера».

«Регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооружённых сил, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники. Успешная ликвидация целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в порту Одессы ударные БПЛА атаковали два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Кроме того, были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских войск.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что в порту Черноморск Одесской области удары пришлись по объектам инфраструктуры, использовавшимся для разгрузки и хранения военных грузов.

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