Микробиологи будут искать древние бактерии в вытаивающих почвах Арктики

По данным ученых, Арктика в последние годы значительно теплеет, повышается средняя температура многолетней мерзлоты. В последние 10 лет происходит увеличение сезонно-талого слоя мерзлоты и величины просадки грунта в отдельных районах российской Арктики на 14−80%, в том числе в Колымской низменности, Восточной Чукотке, Большеземельской тундре. Эти процессы могут привести к высвобождению сохранившихся древних патогенов и появлению новых инфекций. Это впервые появившиеся у людей заболевания или известные ранее инфекции, которые внезапно стали распространяться на новые территории.