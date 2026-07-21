Новости Нижегородской области 21 июля: своя АЭС, вонь и бензин

К слову, в регионе уже не раз сожалели об отказе от достройки Горьковской АСТ в конце прошлого века. Сейчас это решение открыто называют упущенной возможностью. Впрочем, эксперты подчеркивают: современные станции — это совсем другой уровень надежности, отрасль учла уроки аварий и внедрила многоуровневые системы защиты. Власти намерены бороться за проект, чтобы атомная энергетика заняла значимое место в энергобалансе области.