Новости Нижегородской области 21 июля: своя АЭС, вонь и бензин

В регионе готовятся к реализации масштабного проекта по строительству атомной электростанции, а Росприроднадзор пытается призвать к ответу организацию, обслуживающую Нижегородскую станцию аэрации, за загрязнение Волги. Тем временем ситуация с топливом в регионе понемногу налаживается. О главных новостях Нижегородской области на 21 июля рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 21 июля.
Ночь с 20-го июля на 21-е прошла в регионе спокойно. Режим беспилотной опасности закончил действие ещё вечером 20-го июля, а аэропорт Нижний Новгород работает в штатном режиме.
Атомная станция в Нижегородской области: сроки строительства.
Нижегородская область может получить собственную атомную электростанцию. Проект уже получил поддержку Минэнерго России и в 2027 году рискует попасть в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны.
Процесс обещает быть долгим: ввод АЭС в эксплуатацию ожидается не раньше конца 2030-х — начала 2040-х годов. Однако в правительстве региона уверены, что игра стоит свеч. Строительство способно стать мощнейшим драйвером для экономики, а после запуска — вывести энергообеспечение территории на принципиально новый уровень.
К слову, в регионе уже не раз сожалели об отказе от достройки Горьковской АСТ в конце прошлого века. Сейчас это решение открыто называют упущенной возможностью. Впрочем, эксперты подчеркивают: современные станции — это совсем другой уровень надежности, отрасль учла уроки аварий и внедрила многоуровневые системы защиты. Власти намерены бороться за проект, чтобы атомная энергетика заняла значимое место в энергобалансе области.
Нижегородская станция аэрации: всё ещё пахнет и загрязняет Волгу.
Пока регион смотрит в высокотехнологичное будущее, природоохранные ведомства фиксируют вопиющие нарушения в настоящем. Обслуживающая орагнизация уклоняется от устранения экологических проблем на Нижегородской станции аэрации.
Как сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора, внеплановая проверка выявила 12 повторных нарушений природоохранного законодательства. Очистные работают неэффективно: в стоках, уходящих в Волгу, зашкаливают показатели по меди, марганцу, нефтепродуктам и синтетическим поверхностно-активным веществам.
Но самое тревожное — состояние воздуха. На одном из источников специалисты замерили выброс сероводорода. Превышение составило 9,5 раза. Кроме того, выяснилось, что компания без лицензии складирует ил на объектах, не стоящих в госреестре, и принципиально уклоняется от платы за негативное воздействие на природу.
Сейчас долг предприятия за 2024 год взыскивается через суд. В Росприроднадзоре также сообщили, что ведется расчет вреда, нанесенного экологии. Нарушителю уже выдано новое предписание.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 20 июля: становится полегче.
Проблемы с топливом в регионе постепенно сходят на нет, хотя расслабляться пока рано. Губернатор Глеб Никитин признал, что прошедшая неделя выдалась крайне напряжённой, но сейчас обстановка становится полегче.
Ограничения на заправку по системе «чёт-нечет» и лимиты по объёму пока сохраняются. Однако очереди на АЗС стали заметно короче, а главное — бензин и дизель есть в наличии.
Так, по данным Яндекс Карт, на крупных сетевых заправках цены держатся относительно стабильно: «Лукойл» продаёт АИ-92+ по 64,44 рубля, АИ-95 — по 69,71, а дизель — по 78,54 рубля. Примерно тот же порядок цифр на «Газпромнефти» и «Татнефти»: АИ-92 в районе 65 рублей, АИ-95 — около 70.
А вот на независимых АЗС картина иная. Там стоимость по-прежнему заоблачная: скажем, на заправках «Опти» АИ-92 стоит 89 рублей, АИ-95 — 99, а 98-й бензин и вовсе перевалил за сотню. Дизель на «Ирбисе» и вовсе продают по 99 рублей за литр. Разрыв с сетевиками — почти в полтора раза.
Региональное УФАС продолжает мониторинг цен, отлавливая нарушения ценообразования. В правительстве заверяют: ситуация на контроле, а вводить QR-коды для заправки пока не планируется.
Погода в Нижегородской области 21 июля.
Вторник 21-го июля, по данным Яндекс Погоды, будет тёплым, без осадков, но с переменной облачностью и ветром.
Днём температура поднимется до +29…+30°C, и ощущаться она будет так же. Ветер слабый, юго-западный (2−3 м/с), с порывами до 12−13 м/с. На открытых пространствах может быть свежо. УФ-индекс высокий — 6 баллов, не забывайте про солнцезащитный крем и очки! Влажность низкая (30−40%), поэтому жара переносится легко. Осадков не ожидается.