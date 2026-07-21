Сотрудники УФСБ почтили память Феликса Дзержинского во Владивостоке

Феликс Дзержинский родился в 1877 году в дворянской семье, а в декабре 1917 года основал комиссию по борьбе с контрреволюцией. В феврале 1924 года он возглавил Высший совет народного хозяйства СССР. На этой должности председатель требовал решительно сократить бюрократический аппарат, выступал за благосостояние деревни и сохранение мелкой частной торговли.