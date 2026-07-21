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Катар, Египет и Пакистан представили США и Ирану план прекращения огня

Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня, сообщает Axios.

Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня, сообщает Axios.

— Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня, — говорится в публикации.

Администрация президента США Дональда Трампа изучает предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могли бы закрыть окно для дипломатии. При этом Вашингтон не исключает провал переговоров и перебрасывает в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков.

Израильские источники сообщают, что ЦАХАЛ приведен в состояние повышенной готовности и готовится к возможному расширению войны до полномасштабной кампании.

Предложение предусматривает остановку боевых действий, возобновление судоходства через Ормузский пролив и возможность для Вашингтона и Тегерана спасти меморандум о взаимопонимании.

США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.

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