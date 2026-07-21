Катар, Египет и Пакистан представили США и Ирану план прекращения огня

— Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня, — говорится в публикации.
Администрация президента США Дональда Трампа изучает предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могли бы закрыть окно для дипломатии. При этом Вашингтон не исключает провал переговоров и перебрасывает в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков.
Израильские источники сообщают, что ЦАХАЛ приведен в состояние повышенной готовности и готовится к возможному расширению войны до полномасштабной кампании.
Предложение предусматривает остановку боевых действий, возобновление судоходства через Ормузский пролив и возможность для Вашингтона и Тегерана спасти меморандум о взаимопонимании.
США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.