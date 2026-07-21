Разрядившийся телефон спас биробиджанку от потери 500 тысяч рублей

Аферисты развели 76-летнюю жительницу Биробиджана по классической схеме: ей позвонил «коммунальщик», сообщил о срочной проверке водосчетчиков и попросил назвать код из СМС. Пенсионерка продиктовала цифры. Сразу после этого пришло уведомление о взломе личного кабинета на «Госуслугах», а затем позвонил «сотрудник ФСБ». Он заявил, что злоумышленники пытаются похитить деньги со счетов, и убедил женщину срочно перевести все сбережения на «безопасный счет». Пенсионерка сняла со счета 500 тысяч рублей и направилась к банкомату. Однако перевести деньги она не успела — в самый ответственный момент у нее полностью разрядился телефон. Оставшись без инструкций и переосмыслив события, женщина поняла, что едва не стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество в крупном размере.