Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разрядившийся телефон спас биробиджанку от потери 500 тысяч рублей

Аферисты развели 76-летнюю жительницу Биробиджана по классической схеме: ей позвонил «коммунальщик», сообщил о срочной проверке водосчетчиков и попросил назвать код из СМС. Пенсионерка продиктовала цифры. Сразу после этого пришло уведомление о взломе личного кабинета на «Госуслугах», а затем позвонил «сотрудник ФСБ». Он заявил, что злоумышленники пытаются похитить деньги со счетов, и убедил женщину срочно перевести.

Аферисты развели 76-летнюю жительницу Биробиджана по классической схеме: ей позвонил «коммунальщик», сообщил о срочной проверке водосчетчиков и попросил назвать код из СМС. Пенсионерка продиктовала цифры. Сразу после этого пришло уведомление о взломе личного кабинета на «Госуслугах», а затем позвонил «сотрудник ФСБ». Он заявил, что злоумышленники пытаются похитить деньги со счетов, и убедил женщину срочно перевести все сбережения на «безопасный счет». Пенсионерка сняла со счета 500 тысяч рублей и направилась к банкомату. Однако перевести деньги она не успела — в самый ответственный момент у нее полностью разрядился телефон. Оставшись без инструкций и переосмыслив события, женщина поняла, что едва не стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество в крупном размере.