В трех поселках Хабаровского края подтоплены почти 20 частных домов и дорог

На данный момент под водой находятся 12 приусадебных участков и три участка автомобильных дорог, расположенных в трех населенных пунктах Охотского округа — Арка, Резиденция и Новое Устье. Кроме того, подтоплены еще три участка дорог регионального значения. Помимо этого, в аэропорту села Аян подтоплена часть взлетно-посадочной полосы. Все это вызвано сильными дождями, которые привели к повышению уровня воды в местных реках. В то же время на реках Охотского округа местами специалисты фиксируют снижение уровня воды.