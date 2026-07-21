Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трех поселках Хабаровского края подтоплены почти 20 частных домов и дорог

На данный момент под водой находятся 12 приусадебных участков и три участка автомобильных дорог, расположенных в трех населенных пунктах Охотского округа — Арка, Резиденция и Новое Устье. Кроме того, подтоплены еще три участка дорог регионального значения. Помимо этого, в аэропорту села Аян подтоплена часть взлетно-посадочной полосы. Все это вызвано сильными дождями, которые привели к повышению.

На данный момент под водой находятся 12 приусадебных участков и три участка автомобильных дорог, расположенных в трех населенных пунктах Охотского округа — Арка, Резиденция и Новое Устье. Кроме того, подтоплены еще три участка дорог регионального значения. Помимо этого, в аэропорту села Аян подтоплена часть взлетно-посадочной полосы. Все это вызвано сильными дождями, которые привели к повышению уровня воды в местных реках. В то же время на реках Охотского округа местами специалисты фиксируют снижение уровня воды.