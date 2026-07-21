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Ограничения проезда действуют на трех трассах в Хабаровском крае

Все ограничения вызваны последствиями прошедших ливней, приведших к частичным подтоплениям и размывам дорог и мостов. Так, со вчерашнего дня действует ограничение движения всех видов транспорта на трассах, ведущих к поселку Морскому, к селу Арка (на участке с 8 по 14 километр) и к аэропорту Охотска (на участке с 7 по 13 километр). Все три трассы.

Все ограничения вызваны последствиями прошедших ливней, приведших к частичным подтоплениям и размывам дорог и мостов. Так, со вчерашнего дня действует ограничение движения всех видов транспорта на трассах, ведущих к поселку Морскому, к селу Арка (на участке с 8 по 14 километр) и к аэропорту Охотска (на участке с 7 по 13 километр). Все три трассы находятся в Охотском округе. На каждом из объектов работают специалисты, которые принимают меры для исправления ситуации. А вот проезд по трассе Биробиджан — Кукан со вчерашнего дня полностью обеспечен.