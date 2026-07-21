Открыт конкурсный набор на программу «МедиаЛаб» во Всероссийском детском центре «Океан»

Стартовал конкурсный отбор на программу «МедиаЛаб», которая пройдет с 23 октября по 12 ноября во Всероссийском детском центре «Океан» на дружине «Тигренок». В программе примут участие школьники, интересующиеся современными медиа, журналистикой, фотографией, видеопроизводством, дизайном, работой в соцсетях и созданием цифрового контента. Участников ждет насыщенная программа — работа в медиалабораториях, встречи с экспертами, создание собственных медиапроектов и участие в фестивале школьных медиа. Подать заявку на участие можно до 23 августа 2026 года включительно. Участниками могут стать школьники от 13 до 17 лет, успешно выполнившие конкурсные задания и прошедшие отбор.