Вынес мусор и съел мороженое: магаданец обнес квартиру женщины, перепутав ее с жильем приятеля

В мае этого года житель Магадана, будучи нетрезвым, решил навестить своего приятеля. Мужчина перепутал адрес и пришел в чужую квартиру, хозяйка которой в тот день забыла запереть дверь. Войдя в квартиру, незваный гость забрал 4 бутылки виски и золотые украшения общей стоимостью 55 тысяч рублей. Находясь в квартире, мужчина выпил алкоголь и съел мороженое, которое нашел в холодильнике. В какой-то момент он потерял равновесие, ушибся и оставил на месте преступления следы крови. Уходя с похищенным, мужчина взял с собой мусор, но забыл в квартире смартфон и кепку. А позже вспомнил, что приятель, к которому он шел в гости, умер несколько лет назад. В ходе предварительного следствия мужчина признал вину, раскаялся и полностью возместил ущерб. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.