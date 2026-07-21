В Хабаровском крае потушили все действовавшие лесные пожары

Сейчас в регионе нет ни одного действующего очага возгорания. При этом за обстановкой в лесах и полях постоянно наблюдают 458 лесных инспекторов. За минувшую неделю они совершили 420 выездов, в работе были задействованы беспилотные летательные аппараты. Отметим, что на прошлой неделе в Хабаровском крае зафиксировали 10 лесных пожаров. Девять из них возникли в Аяно-Майском районе, а еще один — в районе имени Полины Осипенко. Все возгорания были ликвидированы. Добавим, что в Хабаровском крае все еще продолжает действовать особый противопожарный режим, за нарушение которого грозит административная ответственность, а в случае уничтожения или повреждения лесных насаждений — уголовная ответственность.