Жители Дальнего Востока выбрали Мексику для просмотра ЧМ по футболу — big data T2

Мобильный оператор T2 проанализировал туристический поток россиян в страны Северной Америки во время чемпионата мира по футболу. Смотреть матчи мундиаля россияне отправились преимущественно в Мексику, Канада оказалась на втором месте, США — на третьем. Из дальневосточных регионов на главном футбольном событии побывали жители Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области, Республики Бурятии. Одними из самых активных болельщиков оказались представители Приморья. Они составили 8% от числа всех абонентов T2, посетивших ЧМ. Для определения количества болельщиков аналитики big data T2 сравнили туристический поток в период ЧМ с аналогичным периодом мая. Число туристов в Мексику выросло на 27%, в Канаду — на 18,5% и на 9,7% — в США. Отправиться в Северную Америку на мундиаль решили не только москвичи и петербуржцы, но и представители разных регионов России. В числе самых многочисленных болельщиков — жители Приморского края, Калининградской, Ростовской, Челябинской областей и Краснодарского края. Популярность Мексики среди российских болельщиков могла быть связана с упрощенным порядком въезда: достаточно электронного разрешения, в отличие от сложной процедуры получения визы в США и Канаду. Дополнительным фактором стала футбольная программа — именно в Мексике прошел матч открытия на стадионе «Ацтека», а также игры первых стадий плей-офф в Монтеррее и Гвадалахаре. Возраст футбольных фанатов варьируется. В Мексике основная масса туристов (77%) приходится на возрастную группу от 26 до 49 лет. Поездку в США выбрали более взрослые болельщики: 30% из них находятся в возрасте от 34 до 45 лет, при этом заметна высокая доля туристов старше 65 лет — 14,5%. Болельщики до 25 лет во всех странах оказались в меньшинстве. Женщины-болельщицы по количеству опередили мужчин в США — 51% туристок, а в Мексику и Канаду отправились преимущественно мужчины — по 58%. При этом в абсолютных выражениях число поклонников футбола между полами отличается незначительно. Инструменты big data T2 также позволяют составить портрет российского футбольного фаната на чемпионате мира. Так, пользователей iPhone значительно больше, чем болельщиков с Android — 59%. Каждый пятый футбольный фанат на ЧМ в повседневной жизни передвигается на личном автомобиле. Инвестируют в акции, облигации и вклады около 20% таких пользователей. А каждый четвертый заинтересован в турах и культурном отдыхе. Однако, несмотря на страсть к футболу, болельщиков практически не интересует категория товаров «спорт и фитнес», продукты для здорового образа жизни. Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2: «Страсть к спорту не знает географических границ. Этот факт подтверждается тем, что жители Дальнего Востока стали одними из самых активных болельщиков на чемпионате мира по футболу. Благодаря, технологиям Big Data мы можем в реальном времени отслеживать подобные вдохновляющие тренды, а наши партнеры — использовать эту информацию для развития бизнеса». Татьяна Долдо, коммерческий директор T2 AdTech: «Благодаря широкому пулу инструментов big data мы можем четко оцифровать аудиторию болельщиков и паттерны их поведения. Работа с совершенно разными категориями абонентов позволяет нам качественно формировать сегменты интересов для рекламных кампаний в контуре T2 AdTech. Рекламодателям наши инструменты позволяют смотреть на аудиторию шире — в разрезе товаров и услуг, которыми интересуются их клиенты».