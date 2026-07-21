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Тело 11-летнего мальчика, унесенного течением, обнаружили в Приморье

19 июля в районе поселка Горные Ключи Приморского края во время купания в протоке Драгучина (приток реки Уссури) течением унесло 11-летнего мальчика. Ребенок находился на реке в сопровождении дедушки. Сотрудники МЧС обследовали акваторию и береговую линию и обнаружили тело ребенка, его передали сотрудникам полиции.

19 июля в районе поселка Горные Ключи Приморского края во время купания в протоке Драгучина (приток реки Уссури) течением унесло 11-летнего мальчика. Ребенок находился на реке в сопровождении дедушки. Сотрудники МЧС обследовали акваторию и береговую линию и обнаружили тело ребенка, его передали сотрудникам полиции.

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