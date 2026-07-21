Тело 11-летнего мальчика, унесенного течением, обнаружили в Приморье

19 июля в районе поселка Горные Ключи Приморского края во время купания в протоке Драгучина (приток реки Уссури) течением унесло 11-летнего мальчика. Ребенок находился на реке в сопровождении дедушки. Сотрудники МЧС обследовали акваторию и береговую линию и обнаружили тело ребенка, его передали сотрудникам полиции.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше