Стихийную свалку убрали после жалобы мэру Хабаровска в прямом эфире

Почти две недели назад Сергей Кравчук провел свой прямой эфир в социальных сетях, ответив на вопросы хабаровчан. Один из них касался нелегальной свалки, устроенной на улице Тополиной в Северном микрорайоне Хабаровска. Тогда градоначальник поручил руководителю комитета по управлению Краснофлотским районом краевой столицы выехать на место и ликвидировать эту мусорную свалку, что и было сделано.