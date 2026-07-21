Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стихийную свалку убрали после жалобы мэру Хабаровска в прямом эфире

Почти две недели назад Сергей Кравчук провел свой прямой эфир в социальных сетях, ответив на вопросы хабаровчан. Один из них касался нелегальной свалки, устроенной на улице Тополиной в Северном микрорайоне Хабаровска. Тогда градоначальник поручил руководителю комитета по управлению Краснофлотским районом краевой столицы выехать на место и ликвидировать эту мусорную свалку, что и было сделано.

Почти две недели назад Сергей Кравчук провел свой прямой эфир в социальных сетях, ответив на вопросы хабаровчан. Один из них касался нелегальной свалки, устроенной на улице Тополиной в Северном микрорайоне Хабаровска. Тогда градоначальник поручил руководителю комитета по управлению Краснофлотским районом краевой столицы выехать на место и ликвидировать эту мусорную свалку, что и было сделано.