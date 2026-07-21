Ремонт четырех мостов ведется в Хабаровском крае по нацпроекту

Так, мост через озеро Мылка в Комсомольске-на-Амуре готов на 70%. Подрядчики выполнили подготовительные работы, покрасили и обустроили парапеты. Сейчас они занимаются укреплением конусов, а вскоре займутся ремонтом деформационных швов и укладкой асфальта. В Хабаровске с апреля ведется реконструкция развязки проспект 60-летия Октября — улица 65-летия Победы. Пока подрядчик успел только укрепить опоры габионами, а сейчас занимается заменой дорожного полотна на мосту. На трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре подходит к концу ремонт моста через реку Понгдан. Кроме того, ведется реконструкция моста через реку Горная, а вскоре начнется модернизация моста через реку Мачтовая. Вместе с тем завершается ремонт участка трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре с 20 по 40 километр — там подрядчики установили водопропускные трубы и уложили новый асфальт. Наконец, на трассе Аян — Нелькан в начале июня стартовал ремонт сразу двух мостов. На данный момент готовность обеих переправ составляет всего 10%. Все работы во всех выше перечисленных случаях ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».