Устроила погром и украла специи: хабаровчанка отомстила знакомому за размолвку

20-летняя хабаровчанка выпивала с подругой и переписывалась со знакомым в чате. В «онлайне» они поругались, и женщина поехала к собеседнику выяснять отношения. Молодой человек с родителями в это время ночевал у родственников, дом был не заперт. Горожанка проникла в жилье. Убедившись, что в помещении никого нет, она нашла рюкзак и стала собирать в него понравившиеся вещи. Злоумышленница забрала с собой набор специй, мягкую игрушку, кухонные ножи, мужской парфюм, подставки под смартфон и другие вещи. Покидая дом, женщина намеренно устроила в нем беспорядок. Утром хозяин жилья обратился в полицию, злоумышленницу быстро поймали и изъяли похищенное имущество. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.