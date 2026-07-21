Молодежный фестиваль уличных видов спорта «Поехали» прошел в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре молодёжный фестиваль завершился появлением мурала. Событие для любителей уличных видов спорта «Поехали» организовали на городской набережной. Оно состоялось при содействии Дома молодёжи и правительства Хабаровского края. На набережной города организовали 11 площадок. В числе активностей: хип-хоп, стритбол, граффити. На экстрим-площадке любители крутых виражей показывали трюки на скейте, велосипеде и самокате. Фестиваль прошёл в Комсомольске уже в 5-й раз и собрал около 200 участников. Это максимальный результат за прошедшие годы. Выступления оценивали эксперты из Хабаровска, Владивостока и Москвы. Дмитрий Фатеев, победитель соревнований: Чтобы победить в наших соревнованиях, надо кататься чисто, делать стабильные трюки. Главное — не падать, быть уверенным в себе и всё у вас получится. Цель фестиваля — уберечь детей от попадания в социально-опасное положение и дать им площадку для самовыражения. Изюминкой стало появление мурала на стене Дома молодежи. Он отражает дружбу народов, населяющих Дальний Восток. Инна Устюжанина, организатор фестиваля: Несколько лет назад, прилегающая к дому молодежи стена была раскрашена в стиле граффити. В этом году мы решили пойти немного дальше. Придать этому пространству культурный вид и культурный код. Фестиваль будут проводит каждый год, привлекая больше молодёжи.