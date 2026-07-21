На умной площадке возле «Дземги-Арены» состоялась «Чемпионская зарядка»

Оздоровительный коктейль из бега, зумбы и тимбилдинга приняли комсомольчане в минувшие выходные. Физкультурный микс для комсомольчан подготовили Олег и Маргарита Орловы. Олег — тренер по бегу, Маргарита — инструктор групповых программ. Зарядка от спортивной пары включала: танцевальную разминку, упражнения на стопы и массаж. Нагрузка щадящая, доступна для всех. Олег Орлов, тренер по бегу: Чтобы всем это доступно было. Поэтому мы сделали танцевальную разминку, немножко побегали, попрыгали. Чтобы это было доступно для их физической формы. Я вообще сторонник того, чтобы люди себя не мучили. Делали всё для здоровья и с удовольствием. Подобные тренировки проходят в Комсомольске еженедельно. Экспертами выступают выдающиеся спортсмены Хабаровского края и атлеты Регионального центра развития спорта. «Чемпионская зарядка» — часть регионального проекта «Доступный спорт». Он выполняет национальную задачу по сохранению здоровья граждан. Президент страны поручил к 30-му году увеличить количество занимающихся физкультурой до 70 процентов. Инна Логунова, председатель Совета ветеранов Ленинского округа: Наши пенсионеры совета ветеранов ходят уже порядка 3-х лет. В зимний период занимаемся в зале. Летом — на умной площадке. Оздоровительные мероприятия организованы в соответствии с госпрограммой «Спорт России».