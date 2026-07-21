Еще 36 домов для льготников построят в Хабаровском крае в ближайшие три года

В Хабаровском крае планируют наращивать объемы строительства жилья, развивать проекты комплексной застройки и соцпрограммы. Сегодня в крае обеспеченность жильем на человека составляет 27,1 кв. м. Чтобы довести этот показатель до запланированных президентом Владимиром Путиным 33 кв. м, необходимо более чем в два раза увеличить ввод жилья. «Развитие Дальнего Востока является одним из приоритетов деятельности нашей компании. Здесь применяется широкий спектр инструментов, позволяющих ускорить темпы ввода жилья, создавать комфортную городскую среду, решать социальные и экономические задачи. Среди них: вовлечение в оборот неиспользуемого федерального имущества, проектное финансирование от банка ДОМ.РФ, льготные ипотечные программы, строительство доступного арендного жилья, создание необходимой инфраструктуры с применением облигаций», — сказал управляющий директор по Дальнему Востоку ПАО ДОМ.РФ Александр Левинталь. Чтобы среда для жизни была комфортной, в регионе реализуют программы комплексного развития территорий, когда застройщик вводит не только квадратные метры, но и инфраструктуру. Так, в «дальневосточном квартале» на улице Аэродромной в Хабаровске помимо жилых домов появятся школы и детские сады, транспортная и инженерная инфраструктура. Добавим, что по поручению губернатора края Дмитрия Демешина в ближайшие 3 года планируют построить 36 одноэтажных домов в 7 муниципалитетах края: Амурском, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Нанайском и Ульчском районах, Охотском и Солнечном округах. Жилье будет социальным. Инвестиционный совет выделил на эти цели более 1 млрд рублей.