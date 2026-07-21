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Вертолет МЧС вылетел из Хабаровска к туристке с травмой головы

В районе имени Полины Осипенко 35-летняя женщина получила травму головы во время движения по маршруту в составе зарегистрированной туристической группы. Ей требуется медицинская помощь. На помощь пострадавшей вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту — группа спасателей поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) и бригада территориального центра медицины катастроф. Источник МЧС России по Хабаровскому.

В районе имени Полины Осипенко 35-летняя женщина получила травму головы во время движения по маршруту в составе зарегистрированной туристической группы. Ей требуется медицинская помощь. На помощь пострадавшей вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту — группа спасателей поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) и бригада территориального центра медицины катастроф. Источник МЧС России по Хабаровскому краю gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/17847617063641.mp4

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