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Ракетная опасность привела к задержкам рейсов в волгоградском аэропорту

Десять авиарейсов на данный момент задерживаются в аэропорту Волгограда. Самолеты не могут вовремя прилететь.

Десять авиарейсов на данный момент задерживаются в аэропорту Волгограда. Самолеты не могут вовремя прилететь из Москвы, Санкт-Петербурга из-за ограничений, которые вводились в результате угрозы ракетной опасности.

Согласно данным волгоградского аэропорта, также задерживается рейс из Еревана, который ожидался 21 июля в 05:40 мск.

Вылет самолетов из Санкт-Петербурга перенесено на несколько часов — с 12:15 мск на 14:15 мск. Три московских рейса также прибудут в Волгоград с опозданием, что сказалось и на время обратных вылетов в столицу.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», об атаке ВСУ жителей региона предупредили с 03:12 мск. Население призывали избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам, спуститься в укрытия.

По данным мониторинговых каналов, на территории Волгограда утром 21 июля попытку очередного теракта ВСУ успешно отражала ПВО России.

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