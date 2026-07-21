В Омской области охотникам разрешили отстрелить 565 медведей

В Омской области официально установили квоты на добычу диких животных в сезон охоты, который продлится с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Документ, регламентирующий эти нормы, подписал исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов.
Утверждённые нормативы касаются двух видов — бурого медведя и барсука. При этом данные ограничения не действуют в отношении зверей, обитающих на заповедных территориях федерального значения.
Для медведей установлен предел в 565 голов, что составляет 26 процентов от общего числа популяции (по оценке специалистов, она составляет 2 151 особь). Что касается барсуков, то разрешённый отстрел ограничен 1 145 животными — это лишь 6,6 процента от всей популяции, насчитывающей 17 143 особи.
Самый высокий лимит на добычу бурого медведя зафиксирован в Тарском районе — там разрешается изъять 149 зверей. Следом идут Тевризский район (83 медведя) и Знаменский район (53 медведя). В случае с барсуком наибольшие квоты достались Черлакскому району — 58 особей. Далее в списке значатся Тарский район (47 барсуков), Тевризский район (46 барсуков), а также Тюкалинский район, где лимит составляет 40 животных.