В Омской области охотникам разрешили отстрелить 565 медведей

Для медведей установлен предел в 565 голов, что составляет 26 процентов от общего числа популяции (по оценке специалистов, она составляет 2 151 особь). Что касается барсуков, то разрешённый отстрел ограничен 1 145 животными — это лишь 6,6 процента от всей популяции, насчитывающей 17 143 особи.