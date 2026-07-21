В Красноярском крае приставы заставили должника вернуть почти 2 млн рублей

«Тогда приставы арестовали банковские счета должника и начали списывать поступающие на на них средства. Поскольку этих денег было недостаточно, вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 131 тысячи рублей и ограничили мужчине выезд за пределы страны. Ситуация разрешилась, когда ему потребовалось поехать за границу к родственникам. Проверив наличие ограничений, он осознал серьезность последствий. Чтобы снять запрет на выезд, должник несколькими траншами погасил всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор», — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.