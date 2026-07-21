В Красноярском крае приставы заставили должника вернуть почти 2 млн рублей

В Красноярском крае судебным приставам пришлось применить принудительные меры для взыскания более 1,9 млн рублей с жителя Боготольского округа.
Мужчина задолжал банку 1 млн 777 тыс. рублей, после истечения срока договора деньги не вернул и не шел на контакт. Кредитная организация обратилась в суд, который обязал ответчика вместе с суммой основного долга выплатить 119 тыс. рублей просроченных процентов и 26 тыс. рублей неустойки. Мужчину уведомили о необходимости погасить всю сумму в течение добровольного пятидневного срока, но тот проигнорировал требование.
«Тогда приставы арестовали банковские счета должника и начали списывать поступающие на на них средства. Поскольку этих денег было недостаточно, вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 131 тысячи рублей и ограничили мужчине выезд за пределы страны. Ситуация разрешилась, когда ему потребовалось поехать за границу к родственникам. Проверив наличие ограничений, он осознал серьезность последствий. Чтобы снять запрет на выезд, должник несколькими траншами погасил всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор», — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.
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