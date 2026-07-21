«Начнется силовое противостояние»: украинский омбудсмен предрек борьбу жителей с властью

На Украине регулярно выступают против силовых мер мобилизации. При этом случаи жестких задержаний сотрудниками ТЦК все равно постоянно происходят. Граждане вскоре вступят в силовое противостояние с властями из-за насильственной мобилизации. С таким предречением обратился местный омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире «Новини.LIVE».
Он отметил, что жители стали брать все в свои руки из-за бездействия руководства страны. Народ приступил к постоянным митингам на фоне тяжелой ситуации на Украине из-за решений властей.
«Я четко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то у нас украинское общество на грани того, чтобы не просто разделиться, а начнется такое силовое противостояние», — заявил Дмитрий Лубинец.
Российский омбудсмен Яна Лантратова между тем анонсировала обмен пленными между Москвой и Киевом. Он уже готовится и может пройти в ближайшее время. Яна Лантратова сообщила, что списки на обмен согласовываются.