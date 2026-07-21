Дело завели на отца, купившего питбайк 13-летней дочери в Красноярском крае

В Красноярском крае возбудили уголовное дело на 42-летнего жителя села Ермаковское за покупку питбайка несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.
Мужчина купил 13-летней дочери питбайк и обучил её вождению. 6 июня 2026 года девочка на мотоцикле попала в ДТП и получила травмы.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни».
Это уже не первый случай в крае — ранее аналогичное дело завели на отца из Атаманово.
Ранее мы сообщали, что мотоциклист без шлема врезался в стоящую машину и погиб в Красноярске.