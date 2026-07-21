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Дело завели на отца, купившего питбайк 13-летней дочери в Красноярском крае

Это уже второй такой случай в регионе.

В Красноярском крае возбудили уголовное дело на 42-летнего жителя села Ермаковское за покупку питбайка несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.

Мужчина купил 13-летней дочери питбайк и обучил её вождению. 6 июня 2026 года девочка на мотоцикле попала в ДТП и получила травмы.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни».

Это уже не первый случай в крае — ранее аналогичное дело завели на отца из Атаманово.

Ранее мы сообщали, что мотоциклист без шлема врезался в стоящую машину и погиб в Красноярске.