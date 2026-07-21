В Красноярский край перебросили пожарных из Бурятии для тушения лесов

В Туруханский округ Красноярского края направили 29 десантников-пожарных из Бурятии. Специалистов сразу распределили по территориям действующих лесных пожаров. Сейчас в округе зарегистрировано 16 возгораний, и все они находятся в удаленной и труднодоступной местности, куда можно добраться только по воздуху. Угрозы населенным пунктам нет. Обстановку осложняют жара, сухая погода, сильный ветер и высокая грозовая активность, такие условия способствуют появлению новых очагов. Авиапожарных доставляют к местам тушения на вертолете Ми-8. Часть специалистов спускается с борта с помощью специальных устройств. После этого вальщики готовят площадку, чтобы следующим рейсом вертолет мог приземлиться и высадить дополнительные группы. Работать приходится на пересеченной и местами болотистой территории, где много лесных завалов. Пожарные расчищают участки вдоль кромки, убирают валежник, прокладывают противопожарные полосы и проводят контролируемый встречный отжиг, чтобы остановить распространение огня. После локализации работа не заканчивается. Специалисты дотушивают тлеющие пни и стволы поваленных деревьев, а затем окарауливают территорию, чтобы не допустить повторного возгорания. Напомним, что в Красноярском крае за прошедшие трое суток потушили 45 лесных пожаров.