Благодаря Генпрокуратуре в сёлах Красноярского края заменили 32 опоры ЛЭП и наладили свет

По поручению Сергея Зайцева была инициирована проверка. В отношении сетевой организации приняты меры. В частности, было внесено представление руководителю ресурсоснабжающей компании, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности сразу по трём статьям в виде штрафов и предупреждений. Известно, что жителям произведён денежный перерасчёт за некачественно оказанную услугу.