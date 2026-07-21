Благодаря Генпрокуратуре в сёлах Красноярского края заменили 32 опоры ЛЭП и наладили свет

Восстановлены права жителей сёл Солоуха, Долгово, Новониколаевка и деревни Филиповка на качественное электроснабжение.
После личного приёма ветерана труда, проживающего в с. Солоуха, по вопросу постоянных перерывов в подаче электроэнергии заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым была организована проверка электросетевого хозяйства.
Систематические перебои с электричеством стали настоящей бедой для 293 жителей. Перерывы в подаче энергии достигали рекордных 224 часов (более 9 суток) подряд. Причиной тому стало несоответствие технического состояния сетей нормативным требованиям. При этом перерасчёт за дни, проведённые без света, поставщик услуг не делал.
По поручению Сергея Зайцева была инициирована проверка. В отношении сетевой организации приняты меры. В частности, было внесено представление руководителю ресурсоснабжающей компании, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности сразу по трём статьям в виде штрафов и предупреждений. Известно, что жителям произведён денежный перерасчёт за некачественно оказанную услугу.
На сетях, питающих четыре населённых пункта, уже завершены аварийно-восстановительные работы. Так, устранены опасные провисы проводов, произведена замена 32 ветхих опор линий электропередач и выполнена расчистка охранных зон от деревьев, угрожавших обрывом линий, пояснили в прокуратуре Красноярского края.