Эксперт Степанов заявил, что ФРГ может создать ядерную бомбу на базе Taurus

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Германия способна разработать ядерную бомбу на базе ракеты Taurus с массой боевой части примерно в 500 кг. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
По словам эксперта, технологии, которые локализованы и доступны Берлину, позволяют ему развернуть военно-ядерную программу в максимально сжатые сроки.
«Уровень специалистов, а также международное сотрудничество Германии в этой области также позволяет оперативно локализовать производственные мощности для создания ядерного оружия и боеголовок, а уровень развития в сфере высокоточной промышленности и ракетных технологий сформировал все возможности для создания средств доставки специальных боевых частей. Под эти решения могут быть адаптированы высокоточные крылатые ракеты Taurus, у которых довольно большая боевая часть, порядка 500 кг», — сказал он.
Степанов добавил, что в 2026 году немецкая Rheinmetall и американская Lockheed Martin подписали меморандум о совместном производстве тактических баллистических ракет ATACMS, которые также теоретически могут быть адаптированы для применения в качестве носителей ядерного оружия.
20 июля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России опубликовало сообщение, в котором отмечалось, что в экспертных кругах НАТО обеспокоены тем, что Германия способна создать ядерное оружие в течение одного года. В СВР информировали, что в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность. В частности, обеспокоенность европейцев вызывает масштабность работ немцев по таким чувствительным направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн, а также ядерная и нейтронная физика, в которые вовлечены 30 национальных университетов.
В апреле СВР России сообщали, что немецкие специалисты могут примерно в течение месяца скрыто получить достаточно оружейного плутония для создания одного ядерного взрывного устройства.