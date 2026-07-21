Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Степанов заявил, что ФРГ может создать ядерную бомбу на базе Taurus

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС добавил, что технологии Берлина позволяют развернуть военно-ядерную программу в максимально сжатые сроки.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Германия способна разработать ядерную бомбу на базе ракеты Taurus с массой боевой части примерно в 500 кг. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По словам эксперта, технологии, которые локализованы и доступны Берлину, позволяют ему развернуть военно-ядерную программу в максимально сжатые сроки.

«Уровень специалистов, а также международное сотрудничество Германии в этой области также позволяет оперативно локализовать производственные мощности для создания ядерного оружия и боеголовок, а уровень развития в сфере высокоточной промышленности и ракетных технологий сформировал все возможности для создания средств доставки специальных боевых частей. Под эти решения могут быть адаптированы высокоточные крылатые ракеты Taurus, у которых довольно большая боевая часть, порядка 500 кг», — сказал он.

Степанов добавил, что в 2026 году немецкая Rheinmetall и американская Lockheed Martin подписали меморандум о совместном производстве тактических баллистических ракет ATACMS, которые также теоретически могут быть адаптированы для применения в качестве носителей ядерного оружия.

20 июля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России опубликовало сообщение, в котором отмечалось, что в экспертных кругах НАТО обеспокоены тем, что Германия способна создать ядерное оружие в течение одного года. В СВР информировали, что в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность. В частности, обеспокоенность европейцев вызывает масштабность работ немцев по таким чувствительным направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн, а также ядерная и нейтронная физика, в которые вовлечены 30 национальных университетов.

В апреле СВР России сообщали, что немецкие специалисты могут примерно в течение месяца скрыто получить достаточно оружейного плутония для создания одного ядерного взрывного устройства.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше