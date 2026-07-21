Эксперт Степанов заявил, что ФРГ может создать ядерную бомбу на базе Taurus

20 июля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России опубликовало сообщение, в котором отмечалось, что в экспертных кругах НАТО обеспокоены тем, что Германия способна создать ядерное оружие в течение одного года. В СВР информировали, что в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность. В частности, обеспокоенность европейцев вызывает масштабность работ немцев по таким чувствительным направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн, а также ядерная и нейтронная физика, в которые вовлечены 30 национальных университетов.