Комсомольчанин лишился 66 тысяч рублей при покупке «билетов» на стендап

После перехода по ссылке мужчина ввёл данные банковской карты, где с неё списали 3 тысячи рублей, однако билет на электронную почту так и не поступил. Далее собеседница убедила потерпевшего обратиться в «техподдержку» ресурса, где с ним начал взаимодействовать лжеспециалист. Под предлогом устранения технического сбоя и возврата средств злоумышленники вынудили мужчину совершить ряд дополнительных переводов. В общей сложности потерпевший перечислил аферистам 66 тысяч рублей.