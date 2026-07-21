Где отдохнуть этим летом? Омичам назвали 7 популярных направлений

Это не просто город, а гастрономическая и культурная столица Кубани, куда стоит лететь за атмосферой южного уюта и гостеприимства. Прогулки по ухоженным паркам, дегустация местных вин и знаменитых кубанских продуктов — вот что ждет вас всего в 4,5 часах лёта от Омска. Прямые рейсы делают этот город идеальным направлением для смены обстановки и насыщенного на эмоции отпуска, а также значительно расширяют возможности для путешествий не только в столицу Краснодарского края, но и в соседние города южного региона, воздушное сообщение с которым на данный момент ограничено.