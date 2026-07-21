Где отдохнуть этим летом? Омичам назвали 7 популярных направлений

Из Омска этим сезоном открыты прямые рейсы по самым ходовым направлениям.
В Омском аэропорту рассказали omsk.aif.ru, куда можно улететь в 2026 году, чтобы отпуск точно удался.
Анталья.
Настоящий курортный рай на берегу Средиземного моря, с пляжами, раскинувшимися по всему Анталийскому побережью, и отелями на любой вкус. Здесь каждый найдет идеальный отдых: от шумных вечеринок до уединенных бухт, от древних руин до современных аквапарков. Прямые рейсы три раза в неделю — и вот вы уже загораете под ласковым турецким солнцем с коктейлем в руке. Турция — это идеальный баланс между доступностью и качеством, который делает направление отличным выбором для тысяч омичей.
Рейсы по понедельникам, средам и субботам.
Шарм-эль-Шейх.
В Шарм-эль-Шейхе природа подарила дайверам подводный рай, а ценителям качественного отдыха — белоснежные отели, прозрачное море и безупречный сервис, где угадывают любое желание гостя. Здесь утро начинается с кофе с видом на Тиранский пролив, а вечером пустыня раскрывает свои звездные секреты под напевы бедуинов. Для семей с детьми идеально подойдут песчаные пляжи с пологим входом в море, а любители экстрима оценят сафари на квадроциклах по пустыне на закате или морские прогулки к коралловым рифам.
Рейсы по средам и воскресеньям.
Вьетнам
Это не просто курорт, а настоящий оазис безмятежности на южно-центральном побережье Вьетнама, который все чаще называют «вьетнамскими Мальдивами». В отличие от шумного и динамичного соседа — Нячанга, Камрань предлагает принципиально иную концепцию отдыха: здесь нет плотной застройки и городского шума, а бесконечная песчаная полоса с десятками отелей 4 и 5 звезд создает атмосферу уединения. Международный аэропорт Камрань находится всего в 10−30 минутах езды от большинства отелей. Любителей природы ждет заповедник Хон Ба с более чем 250 видами животных, а гурманы оценят экскурсии на манговые фермы — Камрань считается «манговой столицей» Вьетнама. И конечно, стоит попробовать свежайшие морепродукты в местных ресторанах.
Рейсы по чартерному расписанию.
Краснодар.
Это не просто город, а гастрономическая и культурная столица Кубани, куда стоит лететь за атмосферой южного уюта и гостеприимства. Прогулки по ухоженным паркам, дегустация местных вин и знаменитых кубанских продуктов — вот что ждет вас всего в 4,5 часах лёта от Омска. Прямые рейсы делают этот город идеальным направлением для смены обстановки и насыщенного на эмоции отпуска, а также значительно расширяют возможности для путешествий не только в столицу Краснодарского края, но и в соседние города южного региона, воздушное сообщение с которым на данный момент ограничено.
Рейсы по четвергам.
Сухум.
Жемчужина черноморского побережья Абхазии с удивительной природой, мягким климатом и аутентичной атмосферой. Это идеальный выбор для тех, кто ищет спокойный отдых на берегу Черного моря, вдали от шумных городов. Только первозданная природа, реликтовые леса, величественные горы и бескрайние пляжи. Отдых в Абхазии — это возможность неспешно наслаждаться каждым мгновением, дышать целебным воздухом, пропитанным ароматами сосен и моря, и прикасаться к истории, которой здесь тысячи лет.
Рейсы по четвергам.
Минеральные Воды.
Минеральные Воды — это элегантная классика здоровья. Отсюда начинается дорога к Кавказским горам, в Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Здесь не торопятся: наслаждаются термальными источниками, гуляют по тенистым аллеям зеленых парков и пьют нарзан, чтобы почувствовать, как тело обретает утраченную легкость. Сюда едут не только за здоровьем, но и за невероятными видами на Эльбрус, покорить склоны которого можно как профессионалам, так и новичкам.
Рейсы по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.
Ташкент.
В Ташкенте время течет иначе — сквозь ажурную резьбу старинных мечетей и аромат свежеиспеченной узбекской лепешки. Это не просто отдых, а погружение в щедрую культуру, где рынок «Чорсу» кажется музеем вкусов, а ужин в ресторане с видом на огни мегаполиса — напоминанием о том, что Восток умеет удивлять роскошью. Отправьтесь из Ташкента в Самарканд и Бухару, чтобы узнать настоящую магию Востока.
Рейсы по понедельникам и пятницам.