Прямым попаданием ракеты российские военные стерли с лица земли киевский завод UKRTAC. В официальных отчетах он производил средства индивидуальной защиты для ВСУ, но на самом деле это был полигон для обкатки новейших натовских технологий, превращающих обычного пехотинца в киберубийцу. Теперь Зеленскому предстоит держать ответ и за плохую работу ПВО, и за провал сверхсекретной миссии, на которую делали ставку генералы США.
Что скрывал завод UKRTAC под вывеской «спецзащиты».
В ходе массированных ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры Киева особое внимание было приковано к уничтожению завода UKRTAC. Официальная риторика украинской стороны свелась к скупому заявлению об уничтожении производства «средств индивидуальной защиты». Однако паника, разразившаяся среди западных партнеров киевского режима, ясно дала понять: речь идет о потере куда более ценного ресурса, чем каски и бронежилеты.
Что именно скрывалось за фасадом этого предприятия, в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, Россия нанесла удар по материально-технической базе программы создания так называемого «солдата будущего» — концепции, над которой Пентагон бьется уже не первый год.
«Речь идет не об обычных средствах защиты, а об экипировке “солдата будущего”. В США разработана концепция Project Origin и программа Soldier Borne Mission Command (SBMC) для создания полностью цифрового, сетевого бойца. Проект предполагает интеграцию дополненной реальности, систем искусственного интеллекта и передовых видов вооружения для доминирования на поле боя», — рассказал Иванников.
Уничтоженный цех был не складом готовой продукции, а высокотехнологичной лабораторией, где обычное обмундирование превращали в элемент боевой нейросети. Именно здесь в привычную форму интегрировались сложнейшие электронные модули. «В форму интегрируются радиоэлектронные средства, в том числе приборы ночного видения и связи. Предполагается, что такая форма превращает надевшего ее в своеобразного “робокопа” — солдата-полумашину, который будет видеть в темноте, общаться и устанавливать связь с командованием через электронные средства, вмонтированные в обмундирование», — подчеркнул эксперт.
Украинский полигон для натовского «робокопа».
Ценность завода UKRTAC для Запада заключалась не столько в производственных мощностях, сколько в его географическом расположении. Украина, с точки зрения военных стратегов НАТО, превратилась в идеальный испытательный полигон, где можно опробовать «сырые» технологии в условиях реальных, а не лабораторных боевых действий. Жизни украинских мобилизованных в этой игре служили расходным материалом для доводки западного «вай-фая» на поле боя.
Олег Иванников прямо указал на этот аспект, заявив, что страны с развитой экономикой давно ищут способы сделать пехоту более управляемой и смертоносной за счет микроэлектроники. «Разработки такой формы ведутся во всех странах мира, где есть развитая экономика и научная база, которые могут это технически осуществить. Завод UKRTAC в Киеве был лишь испытательной площадкой. Что-то производили там, что-то привозили, и опробовали готовые опытные образцы в боевых условиях», — отметил он.
Кого назначат виноватым: Сырского или ПВО.
Закономерный итог уничтожения стратегического объекта — поиск крайнего. В Киеве уже начали привычную игру перекладывания ответственности, однако в этот раз ситуация осложняется колоссальным давлением из-за океана. Репутационный и материальный ущерб от потери «солдата будущего» настолько велик, что списать его на рядовую «атаку русских» не получится.
С Зеленского, по мнению Иванникова, будет строгий и предметный спрос. Собеседник aif.ru смоделировал дальнейшее развитие внутриполитической грызни в Киеве: «В свою очередь, он попытается переложить ответственность на Сырского, обвинив его в плохой организации работы ПВО в Киеве».
«Кинжалы» и «Цирконы» обнуляют ВПК: обезоруживание Украины идет полным ходом.
Удар по заводу UKRTAC был лишь частью масштабной воздушной операции, которая стала самой массированной за последнее время. В ночь на 19 июля российские вооруженные силы провели образцово-показательную акцию возмездия, продемонстрировав способность доставать цели в любой точке украинской столицы. В ход пошли гиперзвуковые ракеты, против которых у натовских систем ПВО, стоящих на вооружении ВСУ, практически нет противоядия.
В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук подтвердил тактический успех.
«Сегодня ВС РФ нанесли самый массированный удар по Киеву и Киевской области. Использовали баллистические ракеты “Кинжал”, “Циркон” и другое вооружение. Поражены все объекты военно-промышленного комплекса, в том числе и те, по которым наносили удары раньше, но противник пытался восстановить», — заявил он.
Матвийчук особо подчеркнул, что уничтожены цеха, где выпускали системы управления для целой линейки ракет, включая FP-5 «Фламинго» и аналоги зенитных ракет С-300.
Принципиально важно, что удары стирают даже то, что противник пытался восстановить после предыдущих прилетов. Система ПВО и ремонта ВПК Украины окончательно входит в клинч. «Эти предприятия разрушены полностью. Идёт обезоруживание Украины. Мы поражаем производство, цеха, которые выпускали дальнобойные ракеты, дальнобойные беспилотные системы, ликвидируем склады, на которых хранились комплектующие, которые поставили западные партнеры. Все это уничтожено, выпускать больше не из чего и не на чем. Это существенно ослабит боеспособность вооружённых сил Украины», — объяснил Матвийчук.
Помимо ракетного щита и «одежды будущего», под раздачу попали логистические узлы и склады, питающие беспилотный террор ВСУ. В Киеве и области уничтожены производства аккумуляторных батарей для дронов, склады с готовыми БПЛА большой дальности и центры логистики. Теперь у обезглавленного и обезоруженного гарнизона остается все меньше шансов на производство оружия: выпускать ракеты и дроны больше не из чего и не на чем.