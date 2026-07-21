Провал НАТО в Киеве: «Кинжалы» уничтожили секретный завод

Олег Иванников прямо указал на этот аспект, заявив, что страны с развитой экономикой давно ищут способы сделать пехоту более управляемой и смертоносной за счет микроэлектроники. «Разработки такой формы ведутся во всех странах мира, где есть развитая экономика и научная база, которые могут это технически осуществить. Завод UKRTAC в Киеве был лишь испытательной площадкой. Что-то производили там, что-то привозили, и опробовали готовые опытные образцы в боевых условиях», — отметил он.