Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На День города в Омск приедут 12 делегаций

Прибудет Генеральный консул Республики Казахстан.

Источник: Om1 Омск

В мероприятиях, посвящённых Дню Омской области и Дню города Омска, планируют принять участие 12 делегаций. Об этом в своих соцсетях сегодня, 21 июля 2026 года, сообщил мэр Сергей Шелест. Среди гостей — представители четырёх городов Беларуси (Минск, Могилёв, Брест, Гомель), а также Республики Казахстан (Петропавловск, Павлодар). Кроме того, в Омск приедет генеральный консул Казахстана. Ожидаются делегации из российских городов: Перми, Пензы, Новосибирска, Благовещенска и подшефного города Стаханова Луганской Народной Республики.

Глава города добавил, что в канцелярию мэрии уже поступили поздравления от главы Витебска (Беларусь), Маньчжурии (КНР), а также руководителей Ангарска, Нижневартовска, Симферополя, Калининграда, Томска, Брянска, Тобольска и Челябинска.

Ждем гостей и постараемся провести праздник на высшем уровне.

подчеркнул Шелест
Узнать больше по теме
Луганск: промышленный центр Донбасса с богатой историей
Луганск — один из крупнейших городов Донбасса, расположенный на берегах реки Лугани. На протяжении более двух столетий он был важным центром металлургии, машиностроения и угольной промышленности. Сегодня Луганск остается одним из ключевых городов региона, история которого тесно связана с развитием промышленности и событиями последних десятилетий — собрали главное о нем.
Читать дальше