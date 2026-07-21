На День города в Омск приедут 12 делегаций

В мероприятиях, посвящённых Дню Омской области и Дню города Омска, планируют принять участие 12 делегаций. Об этом в своих соцсетях сегодня, 21 июля 2026 года, сообщил мэр Сергей Шелест. Среди гостей — представители четырёх городов Беларуси (Минск, Могилёв, Брест, Гомель), а также Республики Казахстан (Петропавловск, Павлодар). Кроме того, в Омск приедет генеральный консул Казахстана. Ожидаются делегации из российских городов: Перми, Пензы, Новосибирска, Благовещенска и подшефного города Стаханова Луганской Народной Республики.
Глава города добавил, что в канцелярию мэрии уже поступили поздравления от главы Витебска (Беларусь), Маньчжурии (КНР), а также руководителей Ангарска, Нижневартовска, Симферополя, Калининграда, Томска, Брянска, Тобольска и Челябинска.
Ждем гостей и постараемся провести праздник на высшем уровне.