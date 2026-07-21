Вход в аэропорт Кольцово изменили из-за обновления дороги

Вход и выход в аэровокзальный комплекс на некоторый период будет осуществляться через терминал А, на время работ также будет открыта дополнительная входная группа. Кроме того, попасть в Кольцово можно через переход в отеле «Азимут». Ближе к отелю, напротив терминала А, временно перенесут остановки городских автобусов, следующих в Екатеринбург, а также в поселок Кольцово.