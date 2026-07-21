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В Екатеринбурге 20 июля открыли выставку о Василии Татищеве

Выставка, посвященная 340-летию Василия Татищева, будет работать до 20 сентября.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 20 июля открыл выставку, посвященную 340-летию Василия Татищева. Экспозиция включает 32 стенда, которые раскрывают жизненный путь основателя уральской столицы и рассказывают о ключевых моментах его государственной деятельности.

— Отдельное внимание уделено его роли в основании и развитии Екатеринбурга — в том числе открытию горных школ и запуску монетного производства. Также представлены сведения о научных трудах и о том, как сохраняется память об основателе в наши дни, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выставка находится под открытым небом. Посетить ее можно будет до 20 сентября на пешеходной аллее по проспекту Ленина, между улицами Вайнера и Сакко и Ванцетти.

Как отметили в мэрии, экспозицию планируется сделать передвижной. Ее покажут в других городах, которые связаны с Василием Татищевым.