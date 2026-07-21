В Екатеринбурге 20 июля открыли выставку о Василии Татищеве

— Отдельное внимание уделено его роли в основании и развитии Екатеринбурга — в том числе открытию горных школ и запуску монетного производства. Также представлены сведения о научных трудах и о том, как сохраняется память об основателе в наши дни, — сообщили в пресс-службе городской администрации.