В Закамске с 24 по 26 июля пройдет юбилейный фестиваль «Причал»

Заключительный день фестиваля, 26 июля, посвятят пятилетию «Причала». В этот день фестивальная площадка полностью переедет на территорию «Пермской судоверфи» по адресу: улица Буксирная, 4. Для гостей подготовят две музыкальные сцены, мастер-классы, развлечения для детей, дизайн-маркет, арт-пространство о судостроении и показы фильмов о Перми. Все желающие смогут отправиться на экскурсию по предприятию и посетить заводскую столовую.