Дети учатся сёрфингу в ледяном океане: Как устроена необычная школа на Камчатке

Life.ru поговорил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым о развитии региона, энергетике, доступном туризме и поддержке жителей полуострова. В большом интервью глава региона рассказал, когда Камчатка сможет сократить зависимость от привозного мазута, почему отдых на полуострове должен быть доступен не только обеспеченным туристам и как власти планируют удерживать молодёжь.