Марафон на 42 километра пробегут хабаровчане к годовщине Победы над Японией

В Хабаровске открыли регистрацию на легкоатлетический марафон «Поколение победителей», посвящённый 81-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Забег состоится 5 сентября, сообщили в министерстве спорта Хабаровского края.
Участникам предложат пять дистанций — от одного километра до классических 42,2 километра. Начинающие бегуны и дети смогут выбрать маршруты на один или пять километров, более подготовленные спортсмены — на десять и 21,1 километра, а опытные марафонцы выйдут на дистанцию «Альфа».
Трассу проложат по дороге «Обход города Хабаровска», стартовый городок разместят на 14-м километре. На время соревнований движение по всей протяжённости обхода ограничат, поэтому автомобилистам предстоит заранее выбрать другие маршруты.
Первый марафон «Поколение победителей» прошёл в Хабаровске в 2025 году и собрал более тысячи участников. Быстрее всех полную дистанцию тогда преодолели Лидия Жукова и Евгений Бушков, а самыми старшими бегунами стали 79-летний Станислав Подойницын и 77-летняя Татьяна Лягина.
Присоединиться к нынешнему забегу сможет любой желающий независимо от возраста и спортивной подготовки. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте марафона и выбрать подходящую дистанцию.