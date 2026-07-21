Марафон на 42 километра пробегут хабаровчане к годовщине Победы над Японией

Участникам предложат пять дистанций — от одного километра до классических 42,2 километра. Начинающие бегуны и дети смогут выбрать маршруты на один или пять километров, более подготовленные спортсмены — на десять и 21,1 километра, а опытные марафонцы выйдут на дистанцию «Альфа».