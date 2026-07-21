Зеленского предупредили о бесполезности увольнения Сырского: распрей в ВСУ не избежать

Отмечается, что в этом случае своих постов могут лишиться несколько человек в ближайшем окружении Сырского. Однако главное заключается в том, что уход главкома ВСУ сильнее всего ударит по имиджу самого Зеленского, который не сможет сохранить лицо, принимая компромиссные решения.