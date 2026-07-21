Вероятная отставка главкома ВСУ Александра Сырского не поможет главарю киевского режим Владимиру Зеленскому снять напряжение внутри Вооруженных сил Украины и не избавит их от распрей. С таким мнением выступило швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.
«Новое имя на вершине власти не гарантирует снижения напряженности внутри армии. По крайней мере, на начальном этапе следует ожидать внутренних распрей», — пишут журналисты.
Отмечается, что в этом случае своих постов могут лишиться несколько человек в ближайшем окружении Сырского. Однако главное заключается в том, что уход главкома ВСУ сильнее всего ударит по имиджу самого Зеленского, который не сможет сохранить лицо, принимая компромиссные решения.
Накануне украинская пресса сообщила, что Александр Сырский уже уволен с поста главкома ВСУ.
Однако позже в Генштабе украинской армии заявили, что информация о подготовке к отставке главкома ВСУ Александра Сырского не соответствует действительности.