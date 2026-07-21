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Двойное наказание исключено: дать штраф и лишить прав за одно нарушение теперь нельзя

Юрист Яковлева: в РФ нельзя назначать два наказания за одно нарушение ПДД.

Источник: Комсомольская правда

С июля в РФ нельзя назначить нарушителю ПДД сразу два наказания за один эпизод. Водителю не могут дать штраф и лишить прав одновременно. Так сообщила директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева в интервью агентству «Прайм».

«Запрет существовал и раньше. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип», — пояснила эксперт.

Мария Яковлева привела пример. До принятия закона возникали ситуации, когда водителя сначала штрафовали за нарушение ПДД, а затем назначали ему дополнительное наказание. Теперь, если по одному эпизоду возбуждается несколько дел, все материалы должны рассматриваться в рамках одного производства. По нему будет вынесено единое решение.

В РФ составили рейтинг регионов с высоким процентом ДТП. Ленобласть в 2026 году стала лидером по доле аварий с тотальным разрушением авто. В топ вошли также Самарский регион и Красноярский край.