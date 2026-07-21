Двойное наказание исключено: дать штраф и лишить прав за одно нарушение теперь нельзя

Мария Яковлева привела пример. До принятия закона возникали ситуации, когда водителя сначала штрафовали за нарушение ПДД, а затем назначали ему дополнительное наказание. Теперь, если по одному эпизоду возбуждается несколько дел, все материалы должны рассматриваться в рамках одного производства. По нему будет вынесено единое решение.