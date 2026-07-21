В Хабаровске девушка получила срок за кражу специй и ножей

В Хабаровске 20-летнюю жительницу Краснофлотского района осудили за кражу из частного дома. Суд назначил ей полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
В феврале девушка выпивала с подругой и во время переписки поссорилась со знакомым. Она пообещала приехать для личного разговора, вызвала такси и добралась до его дома на улице Верхнебазовой, однако хозяева в ту ночь гостили у родственников, а дверь оказалась незапертой.
Хабаровчанка пробралась на участок через проём в заборе и вошла в пустой дом. Найдя рюкзак, она сложила туда набор специй, мягкую игрушку, кухонные ножи, мужскую парфюмерию, подставки для смартфона и другие вещи общей стоимостью около 14 тысяч рублей. Перед уходом девушка намеренно устроила в комнатах беспорядок.
Утром хозяин обнаружил следы чужого визита и обратился в полицию. Сотрудники отдела полиции № 8 задержали подозреваемую по горячим следам, а всё похищенное нашли и вернули владельцу.
Девушка признала вину и до суда находилась под подпиской о невыезде. Её признали виновной в краже с незаконным проникновением в жилище, приговор пока может быть обжалован.