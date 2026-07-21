В Хабаровске девушка получила срок за кражу специй и ножей

В феврале девушка выпивала с подругой и во время переписки поссорилась со знакомым. Она пообещала приехать для личного разговора, вызвала такси и добралась до его дома на улице Верхнебазовой, однако хозяева в ту ночь гостили у родственников, а дверь оказалась незапертой.